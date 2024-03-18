Aslan geç kükredi

Galatasaray, nefes kesen maçta Kasımpaşa’yı 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 81’e çıkaran sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşarken ulusal takım arasına moralli girdi.

Oğulcan AYDIN

Süper Lig’in 30. Haftasında ulusal takım arası öncesi ligin dişli ekiplerinden Kasımpaşa, evinde lider Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray deplasmanda çok zorlandığı, maçta Kasımpaşa’yı 4-3’lük skorla mağlup etti. Galatasaray’a galibiyeyi getiren golleri Icardi (2), Mertens ve Vinicius Jr. kaydetti. Kasımpaşa’nın sayıları ise Icardi (KK), Aytaç Kara ve Da Costa’dan geldi.

Avrupa kupalarına katılımak için mücadele veren Kasımpaşa ile şampiyonluk yolunda tökezlemek istemeyen Galatasaray’ın kozlarını paylaştığı maçta, Sarı-kırmızılı ekibin eksiklikleri göze çarptı. Henüz Galatasaray forması ile maça çıkamayan Serge Auirer ile Davinson Sanchez’in kadroda olmadığı Abdülkerim Bardakçı’nın ise riske edilmeyerek kulübede başladığı maçta Berkan Kutlu stoper olarak görev aldı. Mavi-beyazlı ekipte ise Driess Saddiki ile sezon başında takıma katılıp beklentileri karşılayamayan Julien Ngoy görev almadı.

Maç öncesi İki takıma ilişkin göze çarpan istatistiklerden biri Galatasaray’ın deplasman karnesinin iç sahaya göre nispeten daha kötü olması, ev sahibi Kasımpaşa’nın ise iç sahadaki puan kayıplarının fazlalığıydı. İç sahada oynadığı bütün maçları kazanan ve bütün puan kayıplarını deplasmanda yapan sarı-kırmızılılar, evde oynanan maçlarda 14’üncü sırada bulunan Kasımpaşa’yı yenerek puanını 81’e çıkarttı, Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

DİKKAT ÇEKEN EKSİKLİKLER

Galatasaray maçın büyük bölümünde etkisiz gözüktü. İleri uçta Icardi ve Kerem’in statikliğinin yanına Mertens’in yaşı da eklenince, Kasımpaşa özellikle 20-60’ncı dakikalar arasında dönen topları da toplayabilmenin etkisiyle daha etkili olan taraftı. Kasımpaşa bu bölümde Aytaç ve Gökhan’ın şok presleri ile Da Costa’ya alan açtı. Maçta iki kez geriye düşmesine rağmenmaçtan kopmayan mavi-beyazlılar öne de geçti. Ancak golün hemen ardından gelen kırmızı kart ve Cimbom’un kaliteli ayakları oyuna ağırlıklarını koydu ve önemli bir geri dönüşle 3 puanı cebine koydu.

TEMPOLU OYUN

İlk yarısında orta sahaların kolay geçildiği, iki takımında bolca pas hatası yaptığı ve savunmada boşlukların verildiği, maç tempolu başladı. Her iki kalede de ilk on dakikada tehlikeli pozisyonlar yaşandı. O pozisyonlardan bazıları:

10’uncu dakikada kornerde Icardı’nin vurduğu top savunmadan sekti, Galatasaraylı futbolcular pozisyonda penaltı bekledi. Maçta ilk sarı kart 13. Dakikada Ben Ounnes’e çıktı. Bu bölümde özellikle ilk yarıda 4 başarılı çalım atan Nuno Da Casto’nun etkili toplu koşularını önleyemeyen Galatasaray savunması tehlikeleri önlemekte güçlük çekti. Maçın ilk yarıdaki ilk tehlikeli atağı da bu bölümde 17. dakikada Kasımpaşalı Gökhan Gül’ün direkten dönen topuyla yaşandı. Etkisini iyiden iyiye hissettiren Paşa, 26. dakikada Yasin Özcan’ın yayın gerisinden çaprazdan fırsat yakaladı. Bunalan Cimbom’un imdadına 27. dakikada Dries Mertens yetişti. Mertens, kendisi ile özdeşleşmiş vuruş stili ile takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sevinci uzun sürmeyen Aslan’ın kalesinde, 33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç Kara’nın kullandığı köşe vuruşunda, Fernando Muslera topu uzaklaştıramadı. Mauro Icardi’den seken top ise ağlarla buluştu. 1-1’den sonra kontrolü mavi-beyazlılar eline aldı, devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

ICARDI DAMGASI

İkinci yarının hemen başında Galatasaray golcüsü Icardi Mertens’in açtığı ortada bu kez rakip kaleyi avlamayı başardı. Maçın 57’nci dakikasında topu bir türlü tehlike bölgesinden uzaklaştıramayan Galatasaray, Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından attığı enfes gol ile cezalandırıldı. Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay’ın yaptıkları top kayıpları ikinci yarının ilk 15 dakikasında Cimbom’un oyunun bozan ana etkenlerin başında geldi. 64. dakikada Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna girdi. 65. dakikada Barış Alper’in açtığı ortada seken topa gelişene vuran Kerem Demirbay’ın şutunu kaleci çıkardı. 68. dakikada Muslera’nın tehlikeli çıkışında kale boşaldı. Topu kafası ile önüne alan Da Costa’nın ceza sahasında çizgiye inerek verdiği pasta Ben Ounnes, topu boş kaleye yuvarlayamadı. Galatasaray’da Kaan Ayhan’ın yerine 74. dakikada Hâkim Ziyech oyuna girdi. Ben Ounnes’in asistinde 77. dakikada Da Costa’nın golüyle Kasımpaşa 3-2 öne geçti. 3-2’nin ardından bir dakika geçmemişken Galatasaray 79. dakikada Zaha ile penaltı kazandı. Claduio Winck kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Icardi’nin penaltısını 81. dakikada Gianniotis kurtardı. Nefes kesen maçta 83. dakikada penaltıyı kaçıran Mauro Icardi kafasıyla takımına beraberliği sağladı. Galibiyet için eksik rakibine karşı baskıyı artıran Galatasaray’da 85. dakika Zaha’nın şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Maçın sonuna 8 dakika eklenirken 90+1. dakikada oyuna sonradan giren Vinicius Junior boş kaleye topu yuvarladı. Galatasaray 4-3 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.