'Aslan payı’ dedikleri öğrenciye harcanmıyor

MEB eğitim bütçesi için en büyük payı alsa da okullarda hijyen sorunu sürüyor. Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Durdu, “Salgın hastalıklar yaşanıyor” dedi.

Deniz GÜNGÖR

TBMM 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim bütçesi için 1 trilyon 619 milyar 907 milyon 408 bin liralık ‘aslan payı’nı alsa da MEB’e bağlı devlet okullarında öğrenciler hijyen sorunlarıyla karşı karşıya. Son olarak Eskişehir’de pek çok okulda temizlik malzemesi ve personel eksikliğinden kaynaklı birçok okul binasının yeterli sıklıklarla temizlenmediği iddia edildi. Temizlik eksikliği nedeniyle okullarda salgın hastalıkların yaygınlaştığı öne sürüldü.

Pek çok okulda sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve temizlik personeli olmadığına dikkat çeken Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, “Öğrencilerimizin birçoğu hastalık sebebiyle okullara gelemiyor” dedi.

OKULA GELEMİYORLAR

Eskişehir’deki birçok okulda hijyen sorunları nedeniyle grip ve bit salgınının yaşandığı söyleyen Durdu, “Hijyen malzemelerinin eksikliğiyle beraber yeterince temizlik yapılamayan okullarda salgın hastalıkların giderek yaygınlaştığı ve öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmelerini zorlaştırdığı gerçeğiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Bazı sınıflarda salgın nedeniyle yaklaşık 10 öğrencinin derslere katılamadığına dikkat çeken Durdu, velilerden çok sayıda şikâyet geldiğini ifade etti. ÇEDES projesi kapsamında Eskişehir pilot illerden biri. ÇEDES’e bütçe aktarılıyor, ödenek ayırıyorlar ancak eğitime yeterli bütçeyi ayırmadıkları için ve ödenek sıkıntısından kaynaklı velilerden toplanan paralarla temizlik malzemeleri karşılanmaya çalışılıyor” dedi

ENFEKSİYON ARTABİLİR

Durdu son olarak şunları söyledi: “Temizlik görevlisi birçok okulda yok ve bu nedenle tuvaletler, sınıflar temizlenmiyor, çöpler toplanmıyor. Öğrenciler okulla aç geliyor, bir tost kantinde 40 lira oldu ki öğrencilerin bir tosu ikiye üçe böldüklerini de duyuyoruz. Ekonomik krizin faturasını, açlıkla, salgın hastalıklarla karşılaşarak çocuklar ödüyor. Eğitime yeterli bütçenin ayrılmasını ve salgın hastalıklar ile ilgili bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.”

Okullarda yaşanan temizlik sorunlarının enfeksiyona yol açabileceğine dikkat çeken Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Doktor Hamit Güçlüer, okullardaki hijyen sorunlarının eğitimdeki en temel eşitsizliklerden biri olduğunu aktardı. “Okullardaki temizlik personelinin yer yer velilerden alınan ücretlerle karşılanıyor” diye konuşan Güçlüer, “Hijyen ile ilgili en temel sorunlardan biri okulların tuvaletleri ve lavabolarıdır. Yeteri kadar yardımcı hizmeti bulunmadığı için tuvalet ve lavaboların çok iyi temizlenmediğini görüyoruz” dedi.

Güçlüer sözlerini şu şekilde sonlandırdı: Çocuklar her ne kadar ellerini yıkasa da temizlenmemiş musluklara havlu kâğıt olmadığı için dokunmak zorunda kalıyorlar. Sabun bulmakta güçlük çekiyorlar. Bir nevi o lavabolar, tuvaletler enfeksiyon zincirini başlatan yerler. Çocuklar, daha sonra yemek yedikten sonra o zinciri tamamlıyorlar. Teneffüs sonlarında tuvaletlerin temizlenmesi gerekiyor ki yer yer girilemeyecek durumda olduğunu bildiğimiz yerler de var.”