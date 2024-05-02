Aslı Köse'nin yeni teklisi "You" müzik tutkunlarıyla buluşuyor

Müzisyen Aslı Köse, yeni teklisi "You" ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya genelinde adını festival sahnelerinde büyük bir başarıyla duyuran Aslı Köse, hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir projeye imza atıyor. Köse'nin, merakla beklenen yeni teklisi "You", dinleyicilerle buluşmaya hazır.

Ünlü müzisyen Aslı Köse'nin prodüktörlüğünü üstlendiği "You" adlı parçada, trompette ise müzisyen Tolga Bilgin yer alıyor. Özgün müzikal yaklaşımların bir araya geldiği bu yeni teklisiyle Aslı Köse, dinleyicilerine benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Mousike Records etiketiyle 3 Mayıs 2024 tarihinde tüm dijital müzik platformlarında yayımlanacak olan "You", müzikseverlerin beğenisine sunulacak.