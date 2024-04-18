Asli kusurlu bulunmuştu: 70 kişinin öldüğü sitenin Kızılaycı müteahhidine 'sessiz' tahliye

6 Şubat depremlerinde 70 insanın hayatını kaybettiği binanın müteahhitliğini yapan dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut'un, sessiz sedasız tahliye edildiği ortaya çıktı. Bulut, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunmuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut ve ortağı Muhittin Büyük’ün 7.5 ay sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl mart ayında tutuklanan Bulut ve ortağı büyük’ün yaptığı sitede 70 kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; Adıyaman 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 3 Kasım 2023 tarihli kararında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ait bilirkişi raporunun içeriği, dosya itibarıyla delillerin toplandığı ve delil karartma şüphesinin olmadığı ifade edilerek iki şüpheli hakkında da adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verildi.

Kararda, “Bu aşamada şüphelilerin delilleri karartma ihtimallerinin ortadan kalkması ve delillerin büyük ölçüde toplanmış bulunması, tutuklamanın bir tedbir oluşu, şüphelilerin sabit ikametgâh sahibi oldukları ve kaçma şüphelerinin bulunduğuna dair dosyaya yansıyan somut bir delil bulunmadığı” ifadelerine yer verildi.

ASLİ KUSURLU BULUNULMUŞ

Süeda Kent Sitesi’ne ilişkin KTÜ’nün hazırladığı bilirkişi raporunda, binanın statik projesine uyulmadığı ve mimari projenin bodrum, zemin ve sekiz normal kattan oluştuğu, ancak statik projenin bodrum, zemin ve yedi normal kat olarak projelendirildiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, yapım sorumlusu müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik uygulama denetçileri, uygulama denetçisi ve kontrol elemanı asli kusurlu bulundu.

Belediyenin yapı kontrol biriminin ise tali kusurlu olduğuna dikkat çekilen raporda, “Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada proje, yapım ve iş bitimi aşamalarında ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’ esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür” ifadesi kullanıldı.