Asrın Hukuk Bürosu: Abdullah Öcalan’a yeni bir ‘disiplin’ cezası verilmiş

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan'a aile görüşünün engellenmesine gerekçe gösterilen yeni bir “disiplin” cezası verildiğini duyurdu. Avukatların dosya örneği talebi ise hakimlik tarafından “basına yansıyor” gerekçesiyle reddedildi.

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 25 yıldır tutuklu bulunan ve 31 aydır kimseyle görüştürülmeyen PKK lideri Abdullah Öcalan'a yeni bir disiplin cezası verildi.

MA'da yer alan habere göre, Asrın Hukuk Bürosu avukatları, Abdullah Öcalan ile İmralı’da bulunan diğer tutuklular Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş ve Ömer Hayri Konar’ın aile görüşlerinin sağlanması talebiyle 10 Ekim’de Bursa İnfaz Hakimliği’ne başvuruda bulundu.

Avukatlar yaptıkları başvuruda, aile görüşmelerinin sağlanması, varsa yeni bir disiplin cezası soruşturmasının dosya örneğinin verilmesi ve yeni bir cezanın varlığı halinde de iptali talebinde bulundu.

YENİ BİR ‘DİSİPLİN CEZASI’

Avukatların başvurusuna 13 Ekim’de yanıt veren İnfaz Hakimliği, Abdullah Öcalan ve diğer tutuklular hakkında verilmiş yeni bir disiplin cezası olduğunu belirtti. Ancak verilen bu yeni disiplin cezasının ne zaman verildiği, neden verildiği, hangi numara ile verildiğine dair bilgi verilmedi.

GEREKÇE: BASINA YANSIYORMUŞ

Tüm talepleri reddeden hakimlik, disiplin cezasına konu olan ve avukatların istediği dosya örneği talebini, “basına yansıyor” gerekçesiyle reddetti.