Assange için son itiraz şansı

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Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere’de görülen ABD'ye iade davası, ikinci gününde devam etti. Davayı kaybetmesi halinde Assange, İngiltere'deki tüm temyiz yollarını tüketmiş olacak ve iade sürecine girecek.

İngiltere'de tutuklu bulunan Assange'ın başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme’de görülen ABD'ye iade davası sürerken, duruşmanın ikinci gününde mahkeme önünde Assange'a destek gösterisi düzenlendi.

Göstericiler, mahkeme binasının önünde toplanarak, Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi talebinde bulundu. Göstericiler, ellerinde “Gazetecilik suç değildir” ve “Assange'a özgürlük” yazılı pankartlar taşıdı.

Julian Assange'ın eşi Stella Assange da eşine destek için mahkemeye geldi. Stella Assange, mahkeme binası girişinde yaptığı açıklamada, Assange destekçilerine seslenerek, şunları söyledi: “Lütfen Julian özgür olana kadar Julian ve bizim için orada olun. Ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz ama buradasınız çünkü dünya izliyor. Bu yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Julian'ın özgürlüğüne ve hepimizin gerçeğe ihtiyacı var.”

DÖNME VAKTİ GELDİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise, Assange'ın, vatandaşı olduğu Avustralya'ya dönmesinin vaktinin geldiğini belirtti. Konuyla ilgili düşüncelerini ABD ve İngiltere'deki en yüksek makamlara ilettiğini aktaran Albanese, davanın sonucunun lehine sonuçlanması için strateji belirlemek üzere Assange'ın hukuk ekibiyle düzenli görüştüğünü söyledi.

Yargıçların iki günlük duruşma sonucunda aleyhte karar vermesi halinde, Assange'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden iadesinin engellemesini istemek için başvuru yolu açılabilir. Ancak destekçileri bu girişim başlamadan Assange'ın ABD'ye gönderilmesinden endişe ediyor. ABD'li savcılar 52 yaşındaki Assange'ı, WikiLeaks'in ABD ordusuna ait gizli kayıtları ve diplomatik yazışmaları yayınladığı gereçkesiyle,18 suçtan 175 yıla kadar hapis istemiyle yargılamak istiyor.