Assos’ta felsefe 100. yıl konuşmaları YouTube’da

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle 3-4 Şubat 2023 tarihinde “Felsefe, Bilim ve Aydınlanma” temasıyla gerçekleştirilen “Assos’ta Felsefe” sempozyumunun konuşmaları Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin YouTube kanalında yayınlandı.

23 yıldır Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde ve Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin bünyesinde gerçekleşen “Assos’ta Felsefe” etkinliği, felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in de bir dönem yaşadığı Çanakkale-Assos’ta düzenleniyor.

Prof. Dr. Örsan K. Öymen söz konusu konuşmaların yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu konuşmaların yayınlanmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel bir anlam ve yarar katacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet’in felsefi temelleri üzerine yapılan çalışmalar Türkiye’de yok denecek kadar azdır. Nitekim Cumhuriyet’in 100. yılı etkinliklerinde de bu eksiklikleri ve yetersizlikleri üzülerek gördük. Vatandaşların büyük çoğunluğu, hatta aydınlar, akademisyenler, yazarlar, siyasetçiler, Cumhuriyet’in ne anlama geldiğini, Cumhuriyet’in kavramsal ve kuramsal temellerini, aradan geçen 100 yıla rağmen, hala tam olarak bilmiyorlar. Bu oldukça trajik bir durum. Bu etkinlikle ve yayınla, söz konusu boşluğun doldurulmasına yönelik bir katkı ve bu temel üzerinden Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bir ilerleme sağlamayı umut ediyoruz."

SEMPOZYUM KONULARI VE KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Örsan K. Öymen, “Aydınlanma, Atatürk ve Cumhuriyet”, Prof. Dr. Halil Turan “Aydınlanma, Özgürlük ve Egemenlik”, Prof. Dr. Doğan Göçmen “Modern Alman Felsefesinde Aydınlanma Kavramı”, Prof. Dr. Aliye Kovanlıkaya “Kant’ta Farklı Düşünme Tarzları ve Aydınlanma”, Prof. Dr. Cengiz İskender Özkan “Lakatos Bağlamında Bilim, Akıl ve Din”, Doç. Dr. Cemil Güzey “Aklın Tutku Hali: Kemalist Aydınlanma”, Doç. Dr. Elif Çırakman “Aydınlanma ve Eleştirel Akıl: Kant’ın Metodolojik Yaklaşımı”, Doç. Dr. Barış Parkan “Aydınlanmanın Diyalektiği Üzerine Notlar.”