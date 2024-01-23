ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Güz Dönemi bütünleme sınavı tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri de belli oldu. AÖF'e kayıtlı birçok öğrencinin ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Yayınlanan akademik takvim ile Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Güz Dönemi bütünleme sınavı tarihi belli oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Güz Dönemi bütünleme sınavı tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2023-2024 güz döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AÖF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Güz Dönemi bütünleme sınavı tarihi de belli olmuştu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Güz Dönemi bütünleme sınavı tarihi

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek.

ATA AÖF bütünleme sınav tarihi

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF akademik takvimiyle bütünleme sınav tarihleri belli oldu. İki gün ve üç oturumda sürecek ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri şu şekilde:

I.Oturum: 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

17 Şubat 2024 Saat: 09.30 II.Oturum: 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

17 Şubat 2024 Saat: 14.00 III.Oturum: 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bütünleme sınav merkezi değişikliği

17-18 Şubat 2024 tarihlerinde sınav merkezlerinde gerçekleşecek olan ATA AÖF Bütünleme Sınavı için sınav merkezi tercihlerinde son günün 23 Ocak 2024 olduğu duyuruldu. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrenciler, Sınav Merkezi tercihlerini gün içerisinde saat 23.59'a kadar yapabilecekler. Bütünleme sınavı için sınav merkez değişikliği talebinde bulunmayan öğrenciler sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacak.

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar ve Güz sınav takvimi şu şekilde;