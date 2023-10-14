ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri de belli oldu. AÖF'e kayıtlı birçok öğrencinin AÖF sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirmesinin ardından yayınlanan akademik takvim ile Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. İşte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2023-2024 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AÖF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi...

ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024, Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024, Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 Bahar ve Güz sınav takvimi şu şekilde;

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024

2023 AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Güz Döneminde yani birinci dönemde Güz Dönemi Ara Sınavı ve Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2023 AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım'da, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024, Güz Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024'te gerçekleşecek.

2024 AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2024 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz'da gerçekleşecek.