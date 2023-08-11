Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara AFAD, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti.

AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.