Atanmanın tek yolu cemaatler!

Gençlik Bakanlığı’nda ‘gençlik çalışanı’ olarak atanmanın şartı Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun eğitimini almak. Bu platform Menzil’den İsmailağa’ya kadar birçok cemaatle yandaş vakıf ve derneğin çatı örgütü.

İsmail ARI

Kamuda mülakat uygulaması iktidarın “kaldıracağız” diye söz vermesine rağmen devam ederken tartışma yaratacak yeni bir gelişme açığa çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, her yıl yüzlerce gençlik çalışanının ataması yapılıyor. Kamuda gençlik çalışanı olarak çalışmak isteyenlerden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı şartının yanında bir de “Gençlik liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamlayıp gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak” şartı isteniyor.

Bakanlığın istediği gençlik liderliği sertifikası ile gençlik liderliği eğitimini ise Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) veriyor. TGSP bu eğitim vereceği kişileri de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerinde yaptığı mülakatlar ile seçiyor. Yani, kamuda gençlik çalışanı olmak isteyenlerin önce TGSP’nin mülakatından geçmesi, sonra da verdiği eğitimi tamamlayıp sertifika alması gerekiyor.

TGSP ise aslında Menzil’den İsmailağa’ya kadar birçok cemaatle yandaş vakıf ve derneğin çatı örgütü. Platformun başkalığını yapan Ali Haydar Ustaosmanoğlu da İsmailağa Cemaati’ne mensup. Hatta özgeçmişinde, “İsmailağa camiasının Gençlik yapılanması olan Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneğinin kuruluşunda aktif rol aldı. Halen Derneğin Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca platformun üyeleri arasında TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Ensar Vakfı ile Menzil Cemaati’ni Beşir Derneği de yer alıyor. Ayrıca Kızılay ile Yeşilay’ın gençlik örgütleriyle KADEM, İlim Yayma Vakfı, Okçular Vakfı, TÜGVA, Türkiye Diyanet Vakfı, Ümmet Gençleri Derneği ile Milli Türk Talebe Birliği gibi onlarca yandaş vakıf ve dernek TGSP’nin üyesi.

Kısa süre önce de özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bakanlığa bağlı kurumların personel alımlarında “Karekod” ile torpil listesi oluşturulduğu iddia edilmişti. BirGün, sessiz sedasız elden ele dolaştırılan karekodlardan birine ulaşmıştı.