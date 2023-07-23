Atanmış Rektör İnci için suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi ÜYK üyesi Prof. Dr. Taner Bilgiç, atanmış Rektör Naci İnci için “görevi kötüye kullanmaktan” suç duyurusunda bulundu.

Umut SERDAROĞLU

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandığından beri hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tepki gören Prof. Dr. Naci İnci’ye suç duyurusunda bulunuldu.

Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) üyesi Prof. Dr. Taner Bilgiç tarafından yapılan suç duyurusunun nedenleri arasında “Haksız yere Bilgiç’in ÜYK üyeliğinden alınması”, “İdare mahkemesi görevden alma kararını iptal etmesine rağmen Prof. Dr. Bilgiç’in Naci İnci tarafından ÜYK toplantılarına davet edilmeyerek görevini kötüye kullanması” yer aldı.

Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Prof. Dr. Naci İnci, Prof. Dr. Taner Bilgiç'e yüklenen kamu görevini yapmasına engel olduğu gibi, kendisine, üniversiteye ve birçok kişinin mağdur olmasına sebep olacak şekilde mahkeme kararlarına yerine getirmeyerek görevini kötüye kullandı. Bu konuda bilgi isteyen ve toplantı tutanaklarının kendisine gönderilmesini talep eden Prof. Dr. Taner Bilgiç' i 2 yıl önce toplantı usulüne itiraz ettiği ve oy kullanmadığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırdı. Bu karara karşı iptal davası açıldı ve 21 Şubat 2023 tarihinde Prof. Dr. Naci İnci hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.”

MUHALİF SES İSTEMİYOR

Suç duyurusu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Bilgiç’in avukatı Acun Papakçı şunları söyledi:

“Prof. Dr. Naci İnci Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda kendi uygulamalarına karşı olabilecek bir muhalif ses istemiyor. Aksine tek sesli bir koro ile Boğaziçi Üniversitesini yönetmek istiyor. Bu hafta katıldığı bir televizyon programında özetle ‘Belediye Başkanını Belediye işçileri seçmiyorsa rektörü de öğretim görevlileri seçmemelidir’ şeklinde akıl yürüterek, Anayasa ile bağımsızlığı güvence altına alınmış akademinin belediye ile farkını bile anlayamadığını ortaya koymaktan çekinmiyor. Bilim ile siyaseti harmanlayan Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ni de Boğaziçi Belediyesi anlayışı ile yönetmek istiyor.”