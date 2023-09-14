Ataşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi'nde bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan tarafta bulunan bir başka apartmana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bacadan yükselen alevler binanın üst katlarına ve yan taraftaki apartmana sıçradı. İhbar üzerinde adrese gelen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti.

Yangının çıktığı binada bulunanlar tahliye edildi. Yangının sıçradığı apartmanda mahsur kalan yatalak hasta ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.