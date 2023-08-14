Ataşehir'de cam blokların altında kalan yurttaş yaşamını yitirdi

Ataşehir'de cam ve banyo kabini imalatı ile uğraşan iş yeri sahibi, cam blokların altında kalarak hayatını kaybetti.

Ataşehir'de cam ve banyo kabini imalatı ile uğraşan iş yeri sahibi, cam blokların altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 17. Sokak'taki 3 katlı bir binada meydana geldi.

İddiaya göre, 20 adet cam blok iş yeri sahibi Lütfi Taşdemir'in (64) üzerine düştü. Taşdemir, yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın meydana geldiği sokakta polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. İncelemenin ardından Taşdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.