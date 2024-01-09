Ataşehir'de İETT otobüsü park halindeki 5 araca çarptı

Ataşehir'de şoförün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, önce park halindeki 4 otomobil ile kamyonete, daha sonra kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

Güncel 09.01.2024 11:12 Giriş: 09.01.2024 11:12

Güncelleme: 09.01.2024 11:15 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 5 araçta hasar oluştu. Kaza, saat 06.30 sıralarında, Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HO 3220 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği iddia edilen sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs, yol kenarında park halindeki 4 otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durdu. Sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu, seferlerine başlamadığı öğrenildi. Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi. Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.