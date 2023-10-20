Ataşehir'de inşaat halindeki 44 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde inşaat halindeki 44 katlı binanın 11. katındfa henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
İstanbul'da inşaat halindeki binada çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta inşaat halindeki 44 katlı binanın 11. katındaki inşaat malzemeleri yanmaya başladı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken binanın üst kısımlarında bulunan 15 işçi dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zaman zaman küçük çaplı patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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