Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Ataşehir'de, bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlere sıçradı. 4 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında, bir itfaiye eri elinden hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında ofis olarak kullanılan konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın saat 14.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde bir inşaat şantiyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlere sıçradı.

Şantiyedeki işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şantiye içinde bulunan çok sayıda işçi kendini dışarı attı. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının sonunda söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir itfaiye eri elinden hafif şekilde yaralandı.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.