Ataşehir'de kadın sürücüyü tehdit eden erkek gözaltına alındı

Ataşehir'de trafikte kadın sürücüye tehdit ve hakarette bulunan motosikletli gözaltına alındı. Şüphelinin, narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Güncel 08.02.2024 01:00 Giriş: 08.02.2024 01:00

Güncelleme: 08.02.2024 01:01 Kaynak: AA

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Ataşehir'de trafikte kadın sürücüye tehdit ve hakarette bulunan motosikletli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat'ta Kozyatağı bağlantı yolunda otomobil sürücüsü A.D'nin, yol verdiği motosikletli tarafından tehdit ve hakarete uğradığına yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Motosiklet sürücüsünün F.U. (45) olduğunu tespit eden ekipler, kamera kayıtlarından gidiş istikametini belirledikleri şüpheliyi Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde gözaltına aldı. Hakkında ''tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılan şüphelinin, narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.