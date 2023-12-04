Ataşehir depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki Ataşehir depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır, kaç can kaybı yaşanır? Ataşehir'in depreme karşı en dayanıklı mahalleleri ve yıkımdan en çok hasar alabilecek mahalleleri hangileri?

HABER MERKEZİ

Ataşehir İlçesi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ve Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski bulunan bir bölgedir. Özellikle 1999 Marmara Depremi gibi büyük depremlerin yaşandığı İstanbul'da, Ataşehir İlçesi deprem riski olan bölgelerden biridir.

Bölge, deprem güvenliği açısından özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Binaların yaşlılığı, yapısal sorunları ve deprem dayanıklılığı eksiklikleri deprem riskini daha da artırmaktadır.

Ataşehir depreme dayanıklı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı.

İBB’nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Ataşehir'de deprem riskine de yer verildi.

Olası bir depremde ne kadar hasar alır?

İBB’nin yayınladığı rapora göre Ataşehir'de yaşanacak bina hasar tahminleri aşağıdaki gibidir:

ÇOK AĞIR HASARLI BİNA: 123

AĞIR HASARLI BİNA: 471

ORTA HASARLI BİNA: 2.756

HAFİF HASARLI BİNA: 6.833

TOPLAM: 10.183

Ne kadar can kaybı yaşanır?

Raporda belirtilen olası can kaybı, ağır yaralı, hafif yaralı ve hastanede tedavi sayısı aşağıdaki gibidir:

CAN KAYBI: 89

AĞIR YARALI: 47

HASTANEDE TEDAVİ: 330

HAFİF YARALI: 755

Ataşehir'in depreme en dayanıklı mahalleleri

Ataşehir'i baz senaryo depremi anlatan raporda en az hasar alması beklenen mahalleler: Atatürk, Fetih, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir mahalleleridir.

Ataşehir’deki depremde en çok hasar alması beklenen mahalleler

Mahalle bazlı bina hasar tahminlerinde Ataşehir'de depremden en çok etkilenecek mahalleler: İçerenköy, Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri olarak göze çarpmaktadır.

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Ataşehir depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Deprem sırasında sağlıklı kalabilmek için deprem hazırlıkları yapmak önemlidir. Ataşehir İlçesi sakinleri, deprem çantası hazırlamak, acil durum planı yapmak ve yangın merdivenlerini kullanmak gibi önlemler almalıdır. Binaların deprem dayanıklılığı konusunda uzman kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi de önemlidir.

Ayrıca, Ataşehir İlçesi'nde oturanların deprem riskine karşı bilinçli olması gerekmektedir. Bölgede bulunan binaların depreme dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak, deprem riskini minimize etmek için önemlidir.