Ataşehir’de Kütüphane Haftası’na özel programlar

Yunis ALAÇAM

Ataşehir Belediyesi bu yıl 60’ıncısı gerçekleşecek olan Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Mart'taki ilk etkinlikte Behiç Ak, Süleyman Karadağ Çocuk Halk Kütüphanesi’nde okurlarıyla buluşacak.

Yine aynı gün yazın hayatındaki 60. yılını kutlayan Necati Tosuner, gazeteci-yazar Kadir İncesu moderatörlüğünde, MSKM Rıfat Ilgaz Kitaplığı’nda okurlarıyla bir araya gelecek. Necati Tosuner’le edebiyatı, dili ve hayatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

24 Mart’ta ise, yazar Gülten Dayıoğlu, gazeteci-yazar Ömür Kurt moderatörlüğünde, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde okurlarıyla buluşacak.

Varol Yaşaroğlu da, Kral Şakir kitabı üzerine çocuklarla söyleşi gerçekleştirecek. İ.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Konya ise 26 Mart'ta Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi’nde okurlarla buluşacak. 28 Mart'ta ise çocuk edebiyatı yazarlarından Aslı Der, Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi’nde okurlarıyla söyleşi gerçekleştirecek.