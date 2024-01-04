Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de sosyal medya hesabından 'Atatürk ve şehitlere hakaret eden' kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden bir kişinin 'Atatürk ve şehitlere hakaret ettiği' belirtildi.

Bunun üzerine güvenlik güçlerince zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Tahkikat düzenlenmiş olup, şahıs adli merciler karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı.