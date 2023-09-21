Atatürk'e hakaret eden Kuveytli, bu kez Bakan Yerlikaya'yı tehdit etti

Mustafa Kemal Atatürk’e sosyal medyada hakaret eden Kuveytli yazar, bu kez de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı tehdit etti.

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