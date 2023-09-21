Atatürk'e hakaret eden Kuveytli, bu kez Bakan Yerlikaya'yı tehdit etti
Mustafa Kemal Atatürk’e sosyal medyada hakaret eden Kuveytli yazar, bu kez de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı tehdit etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Kuveytli'nin gerçek adının belirlendiğini ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya "Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunduğu çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir" dedi.
Bu kişinin gerçek adının Abdülaziz Alhajri olduğunun ve Kuveyt'te yaşadığının belirlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, konunun hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.
"SİZDEN KORKACAĞIMI MI SANIYORSUNUZ?"
Atatürk’e sosyal medyada hakaret eden Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da tehdit etti.
Bakan Yerlikaya'nın kendisiyle ilgili sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamaya yorum yapan Kuveytli yazar, şu ifadeleri kullandı:
“Yani benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar p.ç”
اي اسمي عبد العزيز ضويحي بن رميح الهاجري— عبدالعزيز ضويحي بن رميح (@Doo711) September 20, 2023
ننتقد العنصرية واعتداءكم على مواطن كويتي وتسبون ديننا ونبينا ودولتنا وشيوخنا ، هل تعتقد انني سوف اخاف منك لأنك وزير داخلية
احط حذائي في فمك وسوف ارفع عليك قضية ب كشف تفاصيل شخصية ايها الوغد الهمجي