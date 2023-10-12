Atatürk filminin afişi yayınlandı

Disney Plus'ın yayınlamama kararı almasının ardından sinemalarda gösterilmesine karar verilen 'Atatürk' yapımının afişi yayınlandı. İki bölüm halinde beyaz perdede izleyicilerle buluşacak olan filmin ilk bölümü 3 Kasım'da, ikinci bölümü 5 Ocak 2024'te vizyona girecek.

Dijital içerik platformu Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçmesiyle gündem olan Atatürk filminin afişe yayınlandı.

Geçen yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus, 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı Atatürk dizisini yayınlayacağını açıklamıştı. Sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, Atatürk dizisine de yer vermeme kararı aldı. Platformun bu kararı tepki çekmişti.

Televizyonda yayınlanacak ilk bölümün ardından Atatürk (1. film) 3 Kasım’da sinemalarda vizyona girecek. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı filmin sinema afişi yayınlandı.

Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli’nin, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya, Madame Corinne’i Esra Bilgiç ve Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Atatürk (2. Film) ise 5 Ocak 2024'te sinemalarda.

Film, Atatürk’ün Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendisinin hem de ülkesinin kaderini değiştiren olağanüstü hayatının hikâyesini anlatıyor.