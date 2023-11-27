Atatürk Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkan özel uçak toprak alana saplandı
Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıktı. Toprak alana saplanan uçakta bulunan iki pilot da kazayı yara almadan atlattı
Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanbula'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak iniş sırasında pistten çıktı.
Atatürk Havalimanı’nda pistten çıkan uçak toprak alana saplandı.
Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı.
Uçak, ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.
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