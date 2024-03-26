Ateşkes kararı ilk kez kabul edildi

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 7 Ekim'in ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu. 15 üyeli BMGK’de geçici üyeler tarafından hazırlanan tasarıya, 14 ülke "evet" oyu verirken ABD "çekimser" oy kullandı.

ABD MUHALEFETİ

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor. Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edildi.

YARDIM ‘ATILDI’

Ürdün, açlık krizinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine birçok ülkenin katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Gazze Şeridi'nin kuzeyine 8 uçakla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyonların, Ürdün, Mısır, BAE, Almanya, Singapur ve İngiltere'den birer, ABD'den ise 2 uçağın katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.