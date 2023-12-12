Ateşkesi veto eden ABD Başkanı Biden: İsrail desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin başkenti Washington DC’deki bir bağış etkinliğinde İsrail’e dair açıklamalarda bulundu. Biden, İsrail’deki mevcut hükümetin ülke tarihindeki en muhafazakar hükümet olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin "iki devletli bir çözüm istemediğini" aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vermesi gereken zor bir karar olduğunu belirten Netanyau, İsrail’in sivilleri ayırt etmeksizin Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun İsrail-Filistin çatışmasına uzun vadeli bir çözüm bulmak için hükümetini "güçlendirmesi ve değiştirmesi" gerektiğini söyledi.

Öte yandan The Times of Israel'in sabahki haberine göre, Biden, "Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e askeri destek vermeye devam edeceklerini" vurgulayarak, "Ama çok dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

ABD, ACİL ATEŞKESİ VETO ETMİŞTİ

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki “Gazze Şeridi’nde acil ateşkes” oylaması öncesinde, ABD’nin böyle bir adım atılması yönündeki çağrıları desteklemediğini açıklamış ve ABD acil ateşkesi veto etmişti.