Ateşkesin sağlandığı Filistinli mültecilerin kampında çatışmalar yeniden başladı

Lübnan'da, 11 Eylül'de ateşkesin sağlandığı Filistinli mültecilerin ikamet ettiği en büyük kampta yeniden başlayan çatışmalarda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'da, 11 Eylül'de ateşkesin sağlandığı Filistinli mültecilerin ikamet ettiği en büyük kampta yeniden başlayan çatışmalarda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, akşam saatlerinde Sayda kentinde yer alan Ayn el Helva Kampı'nda Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

11 Eylül'de sağlanan ateşkes sonrası bugün yeniden başlayan çatışmalarda aralarında sağlık personellerinin de bulunduğu 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistin Ortak Eylem Komitesi, 55 bin mülteciye ev sahipliği yapan Ayn el-Helva'daki kanlı çatışmaların durması için Lübnan Başbakanı Mikati'nin çağrısı üzerine 11 Eylül'de Fetih ile diğer Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Ateşkesin en önemli şartı Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Ebu Eşref el-Armuşi ve arkadaşları ile Müslüman Gençlik Birliği üyesi Abdurrahman Ferhud'u öldürenlerin Lübnan yargısına teslim edilmesiydi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından taraflar arasında 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA, 10 Eylül'de Ayn el-Helva'da Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında çıkan ve bir süre devam eden çatışmada 5 kişinin öldüğünü, 52 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.