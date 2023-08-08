Atık ithalatında tam gaz

Türkiye, Avrupa’nın atık çöplüğüne dönüşmüş durumda. CHP’li Dinçer’in, Ticaret Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, atık ithalatının yasaklanmasına dair bir eylem hazırlığı olmadığı ortaya çıktı.

Sibel BAHÇETEPE

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer’in Türkiye’nin plastik atık ithalatı ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a gönderdiği soru önergesine gelen yanıt şaşırttı. Önergeye verilen yanıtta, atık ithalatın yasaklanmasına ilişkin bir eylem hazırlığı olmadığı belirtildi. Dinçer, "Bakanlık ithal atık verilerini bilmiyormuş" dedi.

Konuyu BirGün’e değerlendiren Dinçer, Türkiye’nin çöp ithalatında dünyada ilk üç sırada yer aldığına dikkat çekti. Dinçer "İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkelerin tüm çöpü ülkemize akmaktadır. Bu da ne yazık ki ülkemizi Avrupa’nın en büyük plastik çöplüğü haline getirmiştir. Ülkemizde kangren haline gelmiş böylesine bir sorunu çözmeye dair eylem planları geliştireceklerine, mevcut atık ithalatı politikalarında ısrar ediyorlar" dedi. Atık yönetiminde araştırma ve kontrol mekanizmalarının şeffaf bir şekilde çalışmadığını ve geri kazandırılamayan ithal çöplerin akıbetlerinin belirsiz olduğunun altını çizen Dinçer, şöyle devam etti: “Bakanlık önergemizdeki soruları cevaplamak yerine, mevzuat hükümlerini anlatarak konuyu geçiştirmeye çalışmıştır. Mevzuatı zaten herkes biliyor. Korkumuz bunun bir rant alanına dönüşüp, ülkemizin kirletilmesidir. Çünkü detaylar kamuoyundan gizlenmektedir. Atık ithalatı gün geçmeden yasaklanmalı, Türkiye sıfır atık politikalarını kararlı bir şekilde uygulamaya başlamalıdır.”

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BAKANLIKTA VERİLER YOKMUŞ

Dinçer, soru önergesinde ithal edilen toplam atık ve plastik atıklara dair istatistiki bilgileri talep etmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, istatistiklere dair bilgi ağı ve bilgi akışı sisteminin oluşturulması ve koordine etme görevinin TÜİK sorumluluğunda olduğunu belirtti. Dinçer şunları söyledi: “Bakanlık sabıkasında enflasyon rakamlarını her ay çarpıtarak yayınlayan TÜİK verilerine inanmamızı bekliyor. Koskoca Ticaret Bakanlığı ülkemize gelen atık çöpler ve plastik atıkların miktarından habersizmiş gibi davranıyor. Dünyanın çöpü ülkemize akıyor diyemiyor sayın bakan. AKP topu sürekli başka kurumlara atarak sorumluluktan kurtulmayı alışkanlık haline getirdi.”