Atıl bir hangardan bilim üssüne döndü

Haber Merkezi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesi ile Kartal Belediyesi'nin kurduğu Makina Hangar/Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nin açılışı için geri sayım başladı. Merkezin açılışı öncesi sektör temsilcileri, firmalar ve oda gönüllüleri bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, Makina Hangar projesinin sanayi kalkınma için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Tataroğlu, "Merkez, mühendislerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, çocuk ve gençlerin bilim teknikle tanıştırılması ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine bir katkı sunacak" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise Kartal’daki atıl hangar alanından bir mühendislik ve teknoloji üssü yaratma hedefiyle yola çıkıldığını belirterek "Buraya gelecek ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik eğitim parkurunda onların bilim ve teknikle tanışması hedefleniyor. Makina Hangar kolektif dayanışma duygusuyla büyüdü" dedi.