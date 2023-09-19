Atilla Kart: Referandumdaki mühürsüz oylar için AİHM'e CHP adına gitmem engellendi

Eski CHP Milletvekili Atilla Kart, Yüksek Seçim Kurulu'nun 2017'de referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne CHP adına götürmesinin parti yönetimi tarafından engellendiğini ifade etti. Süreçte yaşananları anlatan Kart, "Ben Atilla Kart olarak dava açmayı bilemez miydim! Önemli olan parti adına açmak, partinin görev ve sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda geçerli sayılan mühürsüz oylara dair açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına konuk olan Kart, "Mühürsüz zarf ve oylar meselesi dediğiniz zaman benim yaramı acıtıyorsunuz. Genel Merkezden yetki aldım. 16 Nisan referandumundan söz ediyorsunuz. Ben gittim 4 gün sonra anlattım, 'Dava açarım, sonuç alırım' dedim. Bülent Tezcan da yanında, birbirlerinin gözüne baktılar, kararlı olduğumu görünce 'Tamam kardeşim, gereğini yap' dediler" dedi.

"Bana özel vekalet verildi partim adına 20 Nisan 2017'de" diyen Kart, "Ben Danıştay'dan sonuç alamayacağımı biliyorum, iç hukuk bitmiş Türkiye'de. Ama nedir? Bir an evvel AİHM'e götürmek istiyorum. 8-10 ayda bitirilecek davayı 45 günde bitirdim" ifadelerini kullandı.

"UÇAK BİLETİM ALINDI"

Atilla Kart, şöyle devam etti: "Adalet Yürüyüşü'nün 3. günü, 15-16 Haziran, 45 sayfa dava dilekçesini hazırladım, 250 sayfa eklerini hazırladım, klasörü götürdüm, Kızılcahamam'da karavanda Sayın Genel Başkan'a sundum. 'Bana izin vermenizi istiyorum. Strasbourg'da davayı doğrudan açacağım, postayla değil, zaman önemli çünkü' dedim. İnceledi, 'Emeğine sağlık, yolun açık olsun' dedi. Uçak biletim alındı."

"PARTİ ADINA GİTMESİN, KENDİ ADINA GİTSİN" DENİLDİ

"Görüşmeden bir gün sonra önce Haluk Koç, sonra Tekin Bingöl aradı. 'Atilla Bey, Genel Başkan diyor ki parti adına gitmesin, kendi adına gitsin' dedi. Ben Atilla Kart olarak dava açmayı bilemez miydim! Önemli olan parti adına açmak, partinin görev ve sorumluluğu" ifadelerini kullanan Kart, şunları kaydetti:

"Bir saat sonra Bülent Tezcan aradı, 'Atilla Bey nereden çıktı bu' dedi. Ne diyorsun nereden çıktı! Beraber değil miydik, siz bana yetki vermediniz mi? Durup dururken mi açtım! 'Evet o zaman öyle düşünüyorduk ama bugün yönetim olarak böyle düşünüyoruz' dedi."

AİHM bünyesinde en üst düzeyde randevu aldığını belirten Kart, "Yemekte bir araya geldik. Tercüman var, 3 kişiyiz. Her sayfanın sonunda en üst düzeydeki kişi diyor ki, 'Mükemmel, mükemmel, bu dava böyle açılır'… 10. sayfaya geliyoruz. Davacı kim? Atilla Kart... Adam dedi ki, 'Sen ne diyorsun. Türkiye'de CHP adına dava açıyorsun, buraya Atilla Kart olarak geliyorsun'. Ben de 'Yurttaşım, bireysel başvuru hakkım var' diyorum ama kendim de inanmıyorum. Çünkü taraf ve dava ehliyeti kopuyor."