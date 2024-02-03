Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Atina'da Bakanlık önünde bombalı saldırı

Atina'da yerel saatle 01.29'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle bölgede hasar oluşurken Yunan Devlet Televizyonu ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

Dünya
  • 03.02.2024 11:12
  • Giriş: 03.02.2024 11:12
  • Güncelleme: 03.02.2024 11:19
Kaynak: AA
Atina'da Bakanlık önünde bombalı saldırı
Fotoğraf: AA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patlaması sonucu bölgede hasar oluştu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirdi.

İhbarın ardından polis bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde hasar gerçekleşirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

BirGün'e Abone Ol