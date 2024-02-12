Atina'da işine son verilen şahıs şirketi bastı: 3 kişi öldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketine silahla girerek etrafa rastgele ateş açan Mısır vatandaşı bir şahıs, 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Dünya 12.02.2024 16:31 Giriş: 12.02.2024 16:31

Güncelleme: 12.02.2024 16:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Yunanistan'da önceden çalıştığı şirkette 3 kişiyi öldüren şahıs intihar etti. Yunan basınındaki haberlerde, sabah saatlerinde başkent Atina'nın Glifada semtinde, av tüfeğiyle şirkete giden saldırganın, etrafa rastgele ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda biri kadın üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ Haberlerde, saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı kaydedildi. Saldırganın daha sonra bina içinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.