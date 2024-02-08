Atina'da özel üniversite krizi: 20 bine yakın öğrenci fakülteleri işgal etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 20 bin öğrenci, özel üniversitelerin açılmasını öngören yasa tasarısına karşı eylemlerini 5 haftadır sürdürüyor. Üniversitelerin çok sayıda fakültesini işgal eden öğrenciler, "Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan'da öğrenciler, özel üniversitelerin açılmasını öngören yasa tasarısına karşı gösterilerini sürdürüyor.

Hükümetin yeni yasa tasarısını protesto etmek isteyen yaklaşık 20 bin öğrenci, başkent Atina'daki Panepistimio Meydanı'nda toplandı.

"Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Beşinci haftasına giren eylemlerde üniversitelerin çok sayıda fakültesi, öğrenciler tarafından işgal edilmiş durumda bulunuyor.

YUNANİSTAN'DA ÖZEL ÜNİVERSİTE BULUNMUYOR

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yükseköğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Yasa tasarısına karşı devam eden protestolar nedeniyle bazı üniversitelerde, öğrenci "işgalleri" yüzünden eğitime devam edilemiyor. Rektörler Birliği kararıyla işgal konumunda olan üniversitelerde sınavların çevrim içi yapılması öngörülüyor.

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Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti.

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yükseköğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız" ifadesini kullanmıştı.

Yunan hükümeti, özel üniversite şubelerinin başvurularının Eylül 2025'te alınmaya başlanacağını açıklamıştı.