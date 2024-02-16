ATM'lerde para çekme limiti yükseltildi

ATM’lerde, 5 bin lira olan nakit çekim limiti en az 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalarda bu oranın 15 bin liraya kadar yükseltildiği öğrenildi.

Ekonomi 16.02.2024 12:49 Giriş: 16.02.2024 12:49

Güncelleme: 16.02.2024 13:47 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos