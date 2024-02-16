ATM'lerde para çekme limiti yükseltildi
ATM’lerde, 5 bin lira olan nakit çekim limiti en az 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalarda bu oranın 15 bin liraya kadar yükseltildiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerde günlük tek seferde olan nakit çekim limiti 5 bin liradan en az 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalarda bu oran 15 bin liraya kadar olabilecek.
Yeni düzenlemeye göre, banka müşterileri artık günlük 5 bin lira nakit çekim limitine takılmayacak.
Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı. Düzenleme karekodla nakit çekim işlemlerinde de geçerli olacak.
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