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ATM'lerde para çekme limiti yükseltildi

ATM’lerde, 5 bin lira olan nakit çekim limiti en az 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalarda bu oranın 15 bin liraya kadar yükseltildiği öğrenildi.

Ekonomi
  • 16.02.2024 12:49
  • Giriş: 16.02.2024 12:49
  • Güncelleme: 16.02.2024 13:47
Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerde para çekme limiti yükseltildi
Fotoğraf: Depophotos

ATM'lerde günlük tek seferde olan nakit çekim limiti 5 bin liradan en az 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalarda bu oran 15 bin liraya kadar olabilecek. 

Yeni düzenlemeye göre, banka müşterileri artık günlük 5 bin lira nakit çekim limitine takılmayacak.

Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı. Düzenleme karekodla nakit çekim işlemlerinde de geçerli olacak. 

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