ATO heyetinin yarısı, bilet satın aldıkları THY uçağına bindirilmedi

Üsküp’ten aktarmalı olarak Ankara’ya dönecek olan 45 kişilik Ankara Ticaret Odası heyetinden 21’i, ‘yer olmadığı’ gerekçesiyle THY’nin uçağına bindirilmedi.

Kosova’da resmi ziyaretlerde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, Üsküp'ten Ankara’ya dönüş için binecekleri İstanbul aktarmasında bilet şoku yaşadı. 45 kişilik heyetten 21’i, önceden biletlerini satın alındığı halde THY'nin Ankara uçağına bindirilmedi.

T24’ün haberine göre, Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran ve ATO heyeti, Kosova’da iki ülke arasında ticari ve yatırım ilişkilerine hedefleyen ziyaretlerin ardından Üsküp'ten Ankara’ya dönmek üzere yola çıktı. Üsküp'ten İstanbul Havalimanı'na gelen 45 kişilik heyetten, aralarında ATO Yönetim Kurulu ile meclis üyelerinin de bulunduğu 21 kişi, Türk Hava Yolları'nın (THY) aktarmalı Ankara uçağına alınmadı. ATO yetkilileri, Ankara biletlerinin önceden alındığını belirtse de "yer olmadığı" gerekçesiyle THY uçağına alınmadı.

Duruma tepki gösteren ATO Basın Müşaviri Nurten Önel, yaşanan duruma tepki göstererek, şöyle yazdı:

“Ankara Ticaret Odası olarak Üsküp aktarmalı Ankara’ya dönecek 45 kişilik heyetin 21’i, bileti olduğu net gerekçe de verilmeden uçağa alınmıyor. Bilet tekrar mı sayılıyor, uçak mı küçültülüyor? Hangi gerekçe bir heyeti yolda bırakır? İzahı var mıdır? Bayrak taşıyıcı, gurur duyduğumuz şirkete yakışıyor mu bu durum? Özür yok, muhatap yok. Çok yazık. Yakışmıyor THY."