Attila Aşut’a gözaltında akıl almaz sorgulama: Sen misin Güray Öz ve Erdem Gül’ü arayan!

Sabah saatlerinde Ankara’daki evinden gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şubesi’nde beş saat tutulan BirGün yazarı Attila Aşut’un gazeteci-yazar Güray Öz, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve şair Abdülkadir Paksoy ile yaptığı telefon görüşmeleri sorgulandı.

HABER MERKEZİ

Ankara'daki evinden gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi’nde beş saat tutulan BirGün yazarı Attila Aşut, gazeteci-yazar Güray Öz, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve şair Abdülkadir Paksoy ile yaptığı telefon görüşmeleri sebebiyle sorgulandı.

GÜRAY ÖZ İLE NEDEN GÖRÜŞTÜN?

Şakran Cezaevi’ndeki tutuklu Süleyman Erol’a para gönderdiği için gözaltına alınan Aşut’a, “Hakkında terör suçundan UYAP kaydı bulunan Güray Öz’ün 15.01. 2018 ve 18.09.2019 tarihleri ara-sında toplam 10 kez aradığı tespit edilmiştir. Güray Öz’ün de şüpheli Aşut’u 10.10.2017 ve 18.12.2019 tarihlerinde toplam 9 kez aradığı tespit edilmiştir. Güray Tekin öz isimli şahıs kimdir? Kendisi ile olan telefon görüşmenizde örgütsel içerikte herhangi bir görüşme yaptınız mı?” diye soruldu.

ERDEM GÜL İLE NE KONUŞTUN?

Yine benzer şekilde CHP İstanbul Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün Aşut’u araması da soruldu. “Hakkında terör suçundan UYAP kaydı bulunan Erdem Gül’ün 02.05.2019 tarihinde Aşut’u bir kez aradığı tespit edilmiştir. Erdem Gül isimli şahıs kimdir, telefon görüşmenizin içeriği hakkında bilgi veriniz!” denildi.

Aşut’a aynı soruşturma kapsamında eşi Semek Paksoy ile birlikte gözaltına alınan şair arkadaşı Abdülkadir Paksoy ile telefon görüşmesinin içeriği de soruldu.

DAYANIŞMA SUÇ SAYILDI

Aşut’un İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınma gerekçesi ise cezaevindeki siyasi tutuklu Süleyman Erol’a para göndermek.

Şakran Cezaevi’nde yaklaşık 25 yıldır hükümlü olan Erol’a ara sıra dayanışma amacıyla para gönderdiğini belirten Aşut, bu durumun gözaltı ve soruşturma gerekçesi yapılmasına anlam veremediğini kaydetti.

ÖRGÜT SORGULAMASI

Sorguda ağırlıklı olarak kendisine DHKP bağlantılı sorular sorulduğunu, “terör örgütü”ne fon sağlamakla suçlandığını ifade eden Aşut, “Talimatı kimden alıp da para gönderdin, örgütün propaganda yöntemleri, örgütsel yapılanması nelerdir” gibi sorulara muhatap kaldığını söyledi.

Kendisinin muhtaç durumdaki pek çok kişiyle, imkanları ölçüsünde dayanışmada bulunduğunu vurgulayan Aşut bunun bir insanlık görevi olduğunu ifade etti.