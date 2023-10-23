Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu

2023 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belirlendi. Kerem Eksen roman dalındaki ödülün sahibi olurken, şiir dalındaki ödül Süreyya Berfe'ye verildi. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi ise Devrim Koçak oldu. İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne ise Zeynep Tiryaki değer görüldü.

Kültür Sanat 23.10.2023 12:59 Giriş: 23.10.2023 12:59

Güncelleme: 23.10.2023 13:07 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "2023 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nin sahipleri belirlendi. Konuya ilişkin Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurul, ödül sahiplerini belirledi. Metin Celal'in başkanlığındaki seçici kurulda Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Kerem Alışık yer aldı. "Ölümden Uzak Bir Yer" kitabıyla Kerem Eksen roman dalındaki ödülün sahibi olurken, şiir dalındaki ödül "Yavaş Yavaş Bilemiyorum" kitabıyla Süreyya Berfe'ye verildi. ÖDÜL TÖRENİ 2 KASIM'DA "İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nün sahibi "Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler" kitabıyla Devrim Koçak oldu. "İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne ise "Şiir Mayasıdır Uzakların" kitabıyla Zeynep Tiryaki değer görüldü. Ödül töreni 2 Kasım saat 16.00'da Tüyap İstanbul Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının düzenlediği Edebiyat Ödülleri, usta edebiyatçının her eserinde yansımaları bulunan "ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme" misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor.