“Attilâ İlhan Ödülleri” için 13 Haziran son gün

Haluk SAĞKAL

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor. Yarışma kapsamında 2023 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”; ayrıca ilk roman ve ilk şiir kitabına da “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek. Son başvuru tarihi olarak 13 Haziran 2024 günü belirlendi.

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen edebiyat dünyasının seçkin isimlerinden oluşan iki ayrı jürisi bulunuyor:

Başkanlığını Mehmet Eroğlu’nun üstlendiği Roman Seçici Kurulu’nun üyeleri Faruk Şüyün, Handan Coşgun, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan.

Şiir Seçici Kurulu’nun Başkanı Metin Celal; üyeler A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik. Ödül kazanan eserler, Seçiciler Kurulların değerlendirmesinin ardından 2024 Kasım ayı içinde açıklanacak.