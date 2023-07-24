Attila Szalai, Hoffenheim'a transfer oldu: Fenerbahçe bonservis bedelini açıkladı

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı. Bundesliga ekibi transfer için 12 milyon 300 bin avro bonservis ücreti ödeyecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü, savunma oyuncusu Attila Szalai'nin Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Macar futbolcumuz Attila Szalai’nin transferi konusunda Almanya’nın Hoffenheim ekibi ile anlaşma sağlamıştır. 2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime göre Hoffenheim, Szalai transferi için sarı-lacivertlilere 12 milyon 300 bin avro bonservis ücreti ödeyecek.

Sarı-lacivertli forma altında geçtiğimiz sezon lig, kupa ve Avrupa olmak üzere 52 resmi maça çıkan Attila Szalai, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.