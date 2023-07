Attila Szalai, Hoffenheim yolcusu: Bonservis bedeli belli oldu

Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Kicker'den yer alan habere göre, pazartesi günü sağlık kontrolünün ardından Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transferi resmen açıklanacak.

Haberde Hoffenheim'ın Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Öte yandan transfer haberleriyle bilinen gazeteci Fabrizio Romano, Hoffenheim'ın Attila Szalai ile anlaşmaya çok yaklaştığını, uzun pazarlıkların ardından sözlü anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Hoffenheim closing in on Attila Szalai deal, after long negotiations deal now in place; verbal agreement reached 🔵🇭🇺



Medical booked early next week, as called by Kicker today.



Fenerbahçe to receive fee around €12m. pic.twitter.com/LHnZB4oUOg