Attila Szalai, Hoffenheim yolcusu: Bonservis bedeli belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai'yi 12 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kaymaya yaklaştı. Hoffenheim ile Szalai'nin anlaşma sağladığı belirtildi.

Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Kicker'den yer alan habere göre, pazartesi günü sağlık kontrolünün ardından Attila Szalai'nin Hoffenheim'a transferi resmen açıklanacak.

Haberde Hoffenheim'ın Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Öte yandan transfer haberleriyle bilinen gazeteci Fabrizio Romano, Hoffenheim'ın Attila Szalai ile anlaşmaya çok yaklaştığını, uzun pazarlıkların ardından sözlü anlaşmaya varıldığını ifade etti.