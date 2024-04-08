AUKUS’a Japonya takviyesi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’nin Amerikan emperyalizmi için bir “varlık yokluk” meselesine dönüştürdüğü Asya-Pasifik’te Çin’e karşı ittifak kurma adımları sürüyor. ABD, İngiltere ve Avustralya’nın Asya Pasifik’te kurduğu askeri ittifak AUKUS’a, Çin’e karşı “caydırıcı güç” olarak Japonya’nın da üye yapılması için görüşmelerin bugün başlayacağı iddia edildi.

Financial Times’ın (FT) konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ülkelerin savunma bakanları, üyelerin kuantum hesaplama, denizaltı, hipersonik, yapay zekâ ve siber teknolojiyi ortaklaşa geliştirmelerini öngören anlaşmanın ‘İkinci Sütunu’ hakkındaki görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

‘İKİNCİ SÜTUN’

FT, AUKUS üyesi üç ülkenin bakanlarının, Avustralya’ya nükleer denizaltıları teslim etmek için tasarlanan ilk sütunu genişletmeyi düşünmediklerini aktardı. ABD Başkanı Joe Biden, hafta içinde Pekin’e karşı Güney Çin Denizi’nde üçlü deniz işbirliğini ilerletmek için Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile ilk kez üçlü bir zirve düzenleyecek. Haberde Biden ve Kishida’nın, Washington’daki üçlü zirvede AUKUS’a üyeliği de masaya yatıracağı aktarıldı.

ABD’DE ÜÇLÜ ZİRVE

Öte yandan ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Japonya Başbakanı Kishida, jeopolitik çatışmaların dünyayı “tarihi bir dönüm noktasına ittiğini” belirterek bunun “Japonya’yı güvenlik politikasında değişiklik yapmaya zorladığını” kaydetti. ABD ziyaretinde Kongre’de konuşma yapması beklenen Japonya Başbakanı, “Artan güvenlik sorunları karşısında Japonya-ABD ittifakının ‘her zamankinden daha önemli’ hale geldiğini” vurgulayarak bu görüşün Washington’da iki partiden de destek alacağını umduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere’nin teknoloji transferiyle Avustralya’nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021’de imzalanmıştı. İttifak üyelerini, "Çin’in bölgede artan denizcilik faaliyetlerine" karşı bu alanda bir araya getiren anlaşmanın, ileri teknoloji ve sanayi alanlarında işbirliği hedeflediği biliniyor. Çin ise AUKUS’un Hint-Pasifik’teki gerginliği tırmandırdı uyarısı yapıyor.