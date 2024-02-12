AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri : AUZEF ders seçme ve ekleme tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF ) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme ve AUZEF 2024 bahar dönemi ders seçme ve ekleme tarihleri de belli olmuş oldu. Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihlerini araştırıyor. Peki, AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihleri!

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2023-2024 eğitim döneminin ilk döneminin sona ermesiyle birlikte AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AUZEF'e kayıtlı öğrenciler ikinci dönem için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçme ve ekleme sürecine girecek. Peki, AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihleri! AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri akademik takvime göre 19 Şubat ile 25 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Katkı payı / öğrenim ücreti ödeme işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2024 bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini AKSİS otomasyon sistemi (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirecekler. AUZEF ders seçme ve ekleme tarihleri Bahar dönemi kayıtlarının ardından gerçekleşecek AUZEF ders seçme ve ekleme işlemleri için tarihler şu şekilde: Ders Seçim İşlemleri Tarihleri: 18 - 25 Mart 2024

18 - 25 Mart 2024 Ders Ekle-Sil Tarihleri: 18 -25 Mart 2024 AUZEF sınav tarihleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2023-2024 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi AUZEF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2024 AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz'da gerçekleşecek.