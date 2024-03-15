Avans yasak ama halk bankaya mecbur kaldı

Ekonomi Servisi

Ekonomi yönetimi bir yandan kart limitlerini baskılar ve taksit sayısını azaltırken diğer yanda yurttaşların bankalara olan boru her hafta artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 596 milyar liraya, bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 1 trilyon 319 milyar 672 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı 8 Mart itibarıyla 17 milyar 848 milyon lira artışla 1 trilyon 595 milyar 932 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 440 milyar 324 milyon lirası konut, 93 milyar 264 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 62 milyar 344 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 964 milyon lira artarak 1 trilyon 559 milyar 23 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 319 milyar 672 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 580 milyar 402 milyon lirasını taksitli, 739 milyar 270 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Bankacılık sektöründe takipteki alacak miktarı ise 195 milyar 280 milyon lira. Takipteki alacakların 160 milyar 222 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

En çok talep ihtiyaç kredisine oldu: