Avcılar'da istinat duvarı çöktü

İstanbul Avcılar'da, temel kazısı yapılan inşaat alanının yanındaki binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Güncel 21.01.2024 12:21 Giriş: 21.01.2024 12:21

Güncelleme: 21.01.2024 12:23 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay, saat 21.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. İtfaiye ve polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından ayrıldı. Müteahhit firma yetkilileri, yağmurun da etkisi ile duvarın ağırlığa dayanamayarak çöktüğünü, gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.