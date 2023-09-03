Avcılar'da metruk bina yangınında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Yanan binada başkalarının da olması ihtimaline karşı yangını söndüren itfaiye ekiplerinin arama çalışması devam ediyor.

Güncel 03.09.2023 20:41 Giriş: 03.09.2023 20:41

Güncelleme: 03.09.2023 20:43 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: DHA