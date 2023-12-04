Avcılar depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki Avcılar depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır, kaç can kaybı yaşanır? Avcılar'ın depreme karşı en dayanıklı mahalleleri ve yıkımdan en çok hasar alabilecek mahalleleri hangileri?

Avcılar İlçesi İstanbul'da yer alan ve Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski bulunan bir bölgedir. Özellikle 1999 Marmara Depremi gibi büyük depremlerin yaşandığı İstanbul'da, Avcılar İlçesi de deprem riski olan bölgelerden biridir.

Bölge, deprem güvenliği açısından özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Binaların yaşlılığı, yapısal sorunları ve deprem dayanıklılığı eksiklikleri deprem riskini daha da artırmaktadır.

Avcılar depreme dayanıklı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı.

İBB’nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Avcılar deprem riskine de yer verildi.

Avcılar depremde ne kadar hasar alır?

İBB’nin yayınladığı rapora göre Avcılar için yaşanacak bina hasar tahminleri aşağıdaki gibidir:

ÇOK AĞIR HASARLI BİNA: 233

AĞIR HASARLI BİNA: 1.261

ORTA HASARLI BİNA: 5.545

HAFİF HASARLI BİNA: 9.285

Ne kadar can kaybı yaşanır?

Raporda belirtilen Avcılar için olası can kaybı, ağır yaralı, hafif yaralı ve hastanede tedavi sayısı aşağıdaki gibidir:

CAN KAYBI: 465

AĞIR YARALI: 239

HASTANEDE TEDAVİ: 1.385

HAFİF YARALI: 2.799

Avcılar ilçesinin depreme en dayanıklı mahalleleri

Avcılar ilçesini de baz senaryo depremi anlatan raporda en az hasar alması beklenen mahalleler: Tahtakale ve Üniversite mahalleleridir.

Avcılar ilçesinde depremde en çok hasar alması beklenen mahalleler

Mahalle bazlı bina hasar tahminlerinde Avcılar ilçesinde depremden en çok etkilenecek mahalleler: Cihangir, Denizköşkler ve Yaşilkent mahalleleri olarak göze çarpmaktadır.

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Avcılar depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Deprem sırasında sağlıklı kalabilmek için deprem hazırlıkları yapmak önemlidir. Avcılar İlçesi sakinleri, deprem çantası hazırlamak, acil durum planı yapmak ve yangın merdivenlerini kullanmak gibi önlemler almalıdır. Binaların deprem dayanıklılığı konusunda uzman kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi de önemlidir.

Ayrıca, Avcılar İlçesi'nde oturanların deprem riskine karşı bilinçli olması gerekmektedir. Bölgede bulunan binaların depreme dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak, deprem riskini minimize etmek için önemlidir.