Avcılar sahilinde bir cansız beden bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sahilde yabancı asıllı Maher Elvardis isimli bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Denizde boğularak öldüğü değerlendirilen kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

İstanbul'da sahilde yabancı asıllı bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahilde, saat 10.00 sıralarında, kıyıda hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri incelemesinde, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yabancı uyruklu Maher Elvardis'e (24) ait olduğu belirlenen cesedin vücudunda yara bulunmadığı öğrenildi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Denizde boğularak öldüğü değerlendirilen kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.