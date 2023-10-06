Avcılar’da 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Avcılar’da 47 yaşındaki G.Y.’nin yakınları, kapı ziline cevap vermemesi üzerine şüphelenerek polisi aradı. Eve giren ekipler kadını evinde cansız halde buldu.

İstanbul Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ümit Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre sokak üzerindeki binada yaşayan G.Y.’nin (47) evine gelen yakınları kapı çalınmasına kimsenin cevap vermemesinden şüphelenerek durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından evin kapısı açılırken içeride G.Y.’nin cansız bedeni bulundu. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından G.Y.’nin cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kadının ölüm nedeni henüz bilinmezken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları ise devam ediyor.