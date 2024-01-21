Avcılar’da başka bir muhtar hikâyesi

HABER MERKEZİ

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa mahallesinde muhtar adaylığını açıklayan Zeliha Kocamış, aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Dayanışma Kooperatifi Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya SOL Parti MYK üyeleri ve Avcılar ile Esenyurt İlçe Örgütü, ESAS DER Dernek yöneticileri, Esenyurt Dersimliler Derneği, Bingöl Adaklı Cevizli ve Civarı Köyleri Dernek yöneticileri, Dayanışma Kooperatifi meclisi ve İşçi Dayanışma Derneği de katıldı. Kocamış, “mahalleye sahip çıkma iradesini ortaya koymak için, mahallemiz için mahalleli ile birlikte diyerek aday oldum” dedi.

Kocamış, yürüttükleri muhtarlık çalışmasının en temel özelliğinin “Bütün sürecin birlikte yürütüldüğü, seçimin kazanılması durumunda da mahalleyi, mahallenin bütün özneleri ile kolektif bir biçimde yönetmenin hikâyesi olacağını söyledi. Şöyle konuştu: “Her şeyi komşularıyla beraber karar alarak yapan, mahalleli ile birlikte elini taşın altına koyandır muhtar. Mahallemizi, evimizi el ele verip daha yaşanılası bir yer haline getirmek için, komşuluk haklarımıza sahip çıkmak için adayız.”

Tanıtım toplantısının ardından mahallede esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Kocamış, mahalle sakinleri ile beraber aday tanıtım bildirisini de dağıttı. Kocamış’ın adaylığına destek veren mahalleliler, ‘Deprem alanı istiyoruz’, ‘Kültür ve sanat etkinlikleri istiyoruz’ ‘Adayımız Zeliha Kocamış’ dövizleri ile yürüdü.