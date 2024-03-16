"Avcılar’ı ortak akılla yöneteceğiz"

CHP'nin Avcılar Belediye Başkanı adayı Utku Caner Çaykara, Avcılar'ın en önemli sorununun yaklaşan deprem ile birlikte yapı stoku olduğunu söyledi. Çaykara, "5 yıl içerisinde bütün enerjimizi, bütün işimizi gücümüzü bu noktada depreme dirençli bir kent üretme noktasına ayıracağız" dedi.

Kayhan AYHAN

31 Mart yerel seçimlerine 2 hafta kalırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara, ilçedeki sorunları ve projelerini BirGün'e anlattı. Avcılar'ın en önemli sorununun yaklaşan deprem ile birlikte kentsel dönüşüm olduğunu anlatan Çaykara, "En küçük sorundan en büyük sorununa kadar ortak aklı işleteceğiz. Sorunları tüm paydaşları ile birlikte çözeceğiz" dedi.

Utku Caner Çaykara kimdir?

18 yaşından bu yana siyasetin içinde olan ve aslen Sivas Hafik’li bir ailenin İstanbul doğumlu bir ferdiyim. Lisans eğitimimi makine mühendisliği alanında yaptım ve yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım. Eğitimlerim devam ederken siyasete atıldım. CHP’nin gençlik kollarında siyasete başladım. İstanbul’un Türkiye’nin her yerine gitme ve birçok kültürü, kent dokusunu görme şansına sahip oldum. En son 14 Mayıs’ta partimizin milletvekili adayı oldum üçüncü bölgeden. 16. sıradaydım. Çok aktif çalışmalarda bulunduk. Gitmediğimiz mahalle kalmadı. Bu dönemde de Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak halkımızın karşısındayım.

Büyük İstanbul depremi ile birlikte Avcılar’ın deprem riski de büyük. Avcılar depreme ne kadar hazır? Kentsel dönüşüm süreci ve depreme hazırlık projeleriniz nelerdir?

Avcılar’ın sorunu İstanbul ve Türkiye’den farksız değildir. 25 yılı aşkın süre mevcut siyasi iktidarın İstanbul’u yönetmesi ve birçok noktada ranta dayalı bir sistem kurmalarının nasibini Avcılar da aldı. Türkiye aynı zamanda bir deprem ülkesidir. Avcılar da fay hattının yakınında olması sebebiyle de deprem riski yüksek bölgelerden bir tanesi. Ve buna yönelik Avcılar Belediye Başkanlarımızın çalışmaları oldu ve olmaya da devam ediyor. Bundan sonra Avcılar’ı deprem dirençli hale getirmek için çalışacağız. Bizim sloganımız da bu. ‘Avcılar yaşamın merkezi olacak’ sloganımızın atıfta bulunduğu aslında depremdir. Avcılar çok güzel bir kent. Kentimiz isteriz ki depremle değil yaşamla, sosyal alanlarıyla denizin güzelliğiyle anılsın.

5 yıl içerisinde bütün enerjimizi, bütün işimizi gücümüzü bu noktada depreme dirençli bir kent üretme noktasına ayıracağız. Gençliğimizin enerjisi ve mesleki deneyimimle birlikte uzman kadrolarla, bilimi önceleyen bir sistem kuracağız. Kentin geleceğini planlamak için çalışmalarımıza 1 Nisan’da başlayacağız. Bilim Kurulu ile de Avcılar’ı planlayacağız.

İMAR SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

Bizim Yeşilkent mahallemizde 40 yıldır çözülemeyen bir imar sorun vardı ve bu dönem sayın Turan Hançerli ve Ekrem İmamoğlu’nun büyük gayretleriyle bu sorunu çözdük. Bu dönemde problemleri hızlı bir şekilde çözmek için kolları sıvayacağız.

Bu soruların temelini ekonomi oluşturduğu için ve ülkemiz de günden güne daha sıkıntılı bir noktaya gittiği için sorunlar büyüyor. Avcılar halkı da güvenli evlerde yaşamayı arzu ediyorlar ama karşılarına çıkan ilk sorun ekonomik problemler oluyor. Bu konuda da bizler İBB ile birlikte hibe desteği, sabit faizli kredi, kira ve taşınma desteği gibi konularda yerel yönetimler olarak onları yalnız bırakmayacağız.

HÜKÜMETİ SAMİMİ BULMUYORUZ

Tahtakale’de Bakanlığa bağlı ve imar problemi çözülmeyen bölgeler var. Bazı bölgelerde sadece dikey yapılaşma ve ranta dayalı bir planlama var. Bunun yanında bir sosyal donatı olmaması maalesef hükümetin politikası haline geldi. Artık bakıldı ki işin içinden çıkılamıyor şimdi seçime yönelik politikalar üretiyorlar.

Genel seçimler öncesi yarısı bizden projesi gerçekleştirildi 1 yıl geçti ancak bir adım atılmadı. Şimdi seçim arifesindeyiz bu kez 650 bin konut sözü gündeme geldi. Biz de samimi bulmuyoruz ve yapacaklarını düşünmüyoruz. Keşke yapılsa, vatandaşlarımız güvenlide evlerde yaşasalar. Ancak bu ortak akılla çözülebilecek bir sorun. Bu siyaset üstü bir sorun. Bu süreci siyasi malzeme olarak kullanmaları ise çözemeyeceklerinin bir kanıtı

Avcılar’ın en büyük sorunları ve ilk etapta çözüm önerileriniz nelerdir?

Avcılar üniversitelerin olması nedeniyle genç nüfusun fazla olduğu, emeklilerin de fazla olduğu bir ilçemiz. Bu anlamda farklı sorunlar ve ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu konuda ortak aklı işleteceğiz. Ben değil biz yaparız yaklaşımıyla sorunları çözeceğiz. Çünkü vatandaş ‘ben’ anlayışı ve ‘ne yaparsak yapalım vatandaş zaten oy veriyor’ yaklaşımından sıkıldı. Avcılar’ın tüm paydaşlarını içerisine alacağı ve en küçük sorundan en büyük sorununa kadar birlikte çözeceğiz.

• Kültür merkezleri inşaa edeceğiz. Buralar yaşam alanları haline gelecek.

• Yeşil alanlarımızı artıracağız. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda zaman geçirebilecekleri yeşil alanlarımızı artıracağız.

• Emeklilerimiz için sosyal kafeler, alanlar planlıyoruz.

E-5 ÜZERİNE KENT MEYDANI

• Avcılar E-5 tarafından ikiye ayrılıyor. Bu nedenle geçişin ve trafiğin yoğun olduğu bir bölge. Bu anlamda metrobüs hattını yer altına alarak orada bir kent meydanı yaratmak istiyoruz. Büyük bir meydan olacak ve yeni bir yaşam alanı olacak. Özellikle üniversite bölgesinde olacağı için önemli. Avcılar’ı yayalaştırıp bir bütün haline getireceğiz.

• Çok iyi bir nikâh salonunu ilçeye kazandıracağız. Gençlerin ekonomik sebeple evlenemediği bu dönemde nikâhlarını kıydıktan sonra düğünlerini yapabilecekleri ve fotoğraf çekimlerini bile yapabileceği bir hizmet merkezimiz olacak.

• Tahtakale ve Yeşilkent mahallelerimizde tıp merkezleri açacağız. Bunları daha yoksul mahallelerimizde açacağız ağız ve diş sağlığı hizmetleri de olacak içerisinde.

• Avcılar’ı sporun ve sporcunun kenti yapacağız. Bu anlamda Turan Hançerli’nin temelini attığı Cihangir Spor Kompleksi’ni devralacağız. Bunun yanında İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 2036 olimpiyat vizyonunu baz alarak sahil hattına çok ciddi bir tesis tasarlıyoruz. İçerisinde voleybol, futbol, basketbol sahaları, yüzme havuzları ve çeşitli spor alanları olacak.

• 10 mahalleye 10 kreş yapacağız. Bu problemlerin hepsi ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Hükümetin yapması gereken şeyler yerel yönetimler yapıyor. Ailelerin çocuklarını kreşe göndermeleri artık çok zor. Bu kreşlerle birlikte aileler de sosyalleşebilecek.

• Derneklerimiz için bir yerleşke de yapacağız.

• Engelle vatandaşlarımız için de bir merkez oluşturacağız. Bu yurttaşlarımızın da sosyal hayata karışmasını sağlayacağız.

• Cihangir Mahallesi’ne Cami, merkez mahallemize ise örnek bir Cemevi kazandıracağız.

• Avcılar meslek edindirme merkezi ile birlikte sanayi bölgesi olan ilçemizdeki üreticilerle ara eleman problemini çözeceğiz.

• Kapalı Pazar yerleri yapacağız. Olanları da yeni nesil hala getireceğiz. Trafik sorununu da buraların altına yapacağımız ve sürekli açık olacak zemin altı otoparklarıyla çözeceğiz.

MOBİL KREŞ PROJESİ

• Mobil kreşler ile birlikte insanlar pazara gittikleri zaman çocuklarını buraya bırakıp alışverişlerini yapabilecekler. Çocuklarımızda her pazar girişine konuşlandırılacak kreşlerimizde eğitimlerini alacaklar.

• İnsanların pazarları ulaşması ve özellikle üniversitelilerin sahile ulaşması için ring servisleri koyacağız.

• Evinden çıkarken beslenme çantası boş olan çocuklarımız var. CHP’li belediyelerde başlayan beslenme saati uygulamasını da hayata geçireceğiz. Aş evlerimiz ile öğrencilerimize bir öğün yemek vereceğiz.

• 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlansın diye eğitim setleri hediye edeceğiz.

Avcılar halkına mesajınız nedir?

Avcılar halkı her şeyin en güzelini hak ediyor. Çok güzel hizmetler edebileceğim bu dönemi heyecanla bekliyorum. Gençliğimiz var, enerjimiz yüksek. Bu gençlik aynı zamanda çok çalışmak demek. Ben hayatımın her alanında sokaklarda insanlarla iç içeyim. Bir belediye başkanı gibi değil bir evlat, bir yol arkadaşı olmaktan keyif alacağım bir 5 yılı vatandaşlarımızla geçirmek için sabırsızlanıyorum. 1 Nisan’da çok güçlü bir oy oranı ile kazanacağız ve 5 yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışını Avcılar’da sürdüreceğiz.